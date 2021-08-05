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Чебан – о медали Лузан: «Это только начало»
У Людмилы впереди ее коронная дистанция.
07:35
Юрий Чебан / фото - НОК
Тренер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Юрий Чебан прокомментировал бронзовую медаль Людмилы Лузан в спринте в каноэ-одиночке на 200 метров. Наставник отметил, что украинка, наверняка, завоюет еще награды.
«Хотя сейчас на Олимпийских играх и нет дистанции 200 метров у мужчин, но нам удалось продолжить династию спринтеров и в Украине, и в мире.
Люда – большая молодец и большая трудяга. Еще, конечно, есть над чем работать. Но это только начало. Поздравляю Ивано-Франковске школу, Сергея Батомункоева – первого наставника Людмилы Лузан, полтавского тренера Николая Мацапура, Полтавскую область и всю Украину с этим медальным достижением».
В 2021 году украинка стала чемпионкой Европы в двойке на 500 метров. Подобный заплыв предстоит ей и в Токио.
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