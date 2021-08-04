Четверикова финишировала в шаге от полуфинала ОИ-2020

Проходными были первые два места, украинка завершила заезд третьей

Украинка Анастасия Четверикова не сумела пробиться в полуфинал Олимпийских игр-2020 в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

В своем четвертьфинальном заезде украинка заняла третье место, в то время как проходными были первые два.

Напомним, другая представительница Украины в полуфинал попала напрямую.

На этом Олимпийские игры для Четвериковой не заканчиваются. 6 августа она выступит в каноэ-двойке на дистанции 500 м.