Лузан напрямую пробилась в полуфинал ОИ-2020, Четверикова выступит в четвертьфинале
Четверикова финишировала в шаге от полуфинала ОИ-2020
Проходными были первые два места, украинка завершила заезд третьей
4 августа 07:04
Украинка Анастасия Четверикова не сумела пробиться в полуфинал Олимпийских игр-2020 в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
В своем четвертьфинальном заезде украинка заняла третье место, в то время как проходными были первые два.
Напомним, другая представительница Украины в полуфинал попала напрямую.
На этом Олимпийские игры для Четвериковой не заканчиваются. 6 августа она выступит в каноэ-двойке на дистанции 500 м.
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