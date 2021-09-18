Лузан и Четверикова принесли Украине первое золото чемпионата мира
Четверикова: «У нас с Лузан очень хорошо получается соревноваться вместе»
Титулованная каноистка – о совместных выступлениях с Лузан
18 сентября 17:21
Анастасия Четверикова / Фото - dw.comСеребряный призер Токио-2020, украинская каноистка Анастасия Четверикова поделилась мнением о совместной работе со своей напарницей Людмилой Лузан.
«У меня были и другие экипажи. Например, с мальчиками. С некоторыми мы даже брали медали на международном уровне. Отмечу, что нужно много работать, чтобы ехать слаженно в двойке. Нам очень повезло, что мы с Людой односторонние и очень долго сидим в экипаже – с 2018 года. У нас очень хорошо получается соревноваться вместе. Конечно мы очень много работаем на тренировках. Можем несколькими словами перекинуться. Например, спросить, «нравится ли тебе так ехать?», «может, что-то изменим?» Когда мы это проговариваем и уточняем, то и ехать, конечно, получается лучше. Если случаются какие-то неудобные моменты, то их надо решать еще на тренировках».
Накануне Лузан и Четверикова завоевали золото в каноэ-двойке на дистанции 500 м на чемпионате мира в Копенгагене (Дания).
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