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Четверикова: «В Париже-2024, уверена, ситуация существенно изменится»

Украинская каноистка – о серебряной медали Токио-2020
Гребля на байдарках и каноэ
14:29
Четверикова: «В Париже-2024, уверена, ситуация существенно изменится»
Анастасия Четверикова / Фото - ukraine-canoe.org
Титулованная украинская каноистка Анастасия Четверикова в интервью пресс-службе ФКУ поделилась эмоциями относительно выступления на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке в дуэте с Людмилой Лузан.

На Олимпиаде украинская двойка была среди фаворитов в борьбе за медали. И многие уже примеряли на вас олимпийские награды. Были ли такие мысли у вас с Лузан? Если да, как боролись с ними?

«Мы стали об этом задумываться еще в мае, после победы на этапе Кубка мира в Сегеде. Еще больше укрепились в ней после уверенной победы на чемпионате Европы. Правда, об основных соперницах информации не было – канадки и китаянки на Кубке мира не выступали».


«Честно говоря, с этими мыслями было сложно справиться. После уверенного прохождения олимпийского полуфинала я подошла к Юрию Владимировичу Чебану и сказала: «Это наверняка медаль», на что он мне посоветовал быстро выбросить эти мысли из головы».


«Я поняла, что рано надеваю на себя олимпийскую награду и пыталась сосредоточиться на гонке».


Как провели время между полуфиналом и финалом?

«Сразу после полуфинала нужно было хорошо вымыть лодку и весла от соленой воды, а затем вытереть насухо – это привычная, но очень важная процедура».


«Потом мы находились в комнате отдыха, смотрели другие гонки. Где-то за полчаса до старта приступили к разминке, перед выходом на воду прозвучали заключительные наставления от тренеров: «Мы верим в вас, надо только выложиться на все сто».


«Настраивали, как на последнюю гонку в жизни. Наверное, в других словах и не было нужды, ведь прохождение, техническая сторона была уже отработана не один десяток раз».


Как прошла финальная гонка?

«Перед стартом мы постарались максимально представить, что это обычная гонка, а не финал Олимпийских игр».


«Вышли на старт довольно-таки спокойными. Стартовали хорошо. Сами не ожидали, что так быстро оторвемся от соперников. После первой половины мы шли вторыми, за китаянками, но многие везли ближайшим преследователям. Так что нам нужно было или догонять лидеров, или просто сохранить свою позицию. Нам удалось добавить на финишном отрезке, но и китаянки это сделали. Но второе место мы удержали».


«Никакого фотофиниша не нужно было проводить – мы привезли канадкам, если не ошибаюсь, 1,5 секунды.  До чемпионок отставание было довольно существенным, но в Париже, уверена, ситуация существенно изменится».


Напомним, Лузан и Четверикова в сентябре завоевали золото в каноэ-двойке на дистанции 500 м на чемпионате мира в Копенгагене (Дания).
Владимир Кириченко
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