Две украинские двойки вышли в финал чемпионата мира

Соревнования стартовали в Копенгагене

Людмила Лузан / Фото: facebook.com/ukr.canoe

В Копенгагене проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Первые представители Украины уже начали свои выступления.

Мария Повх и Анастасия Горлова заняли второе место в предварительном заезде байдарок-двоек на дистанции 200 метров и прошли в финал:

Еще более уверенно выступили Анастасия Лузан и Людмила Четверикова, которые также напрямую квалифицировались в финал в заезде каноэ-двоек на 500 м:

Всего на чемпионате мира выступят 22 украинца, которые примут участие в 20 видах программы. Соревнования в Копенгагене начались сегодня, 16 сентября, и продолжатся до 19 сентября.