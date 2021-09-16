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Две украинские двойки вышли в финал чемпионата мира

Соревнования стартовали в Копенгагене
Гребля на байдарках и каноэ
11:45
Две украинские двойки вышли в финал чемпионата мира
Людмила Лузан / Фото: facebook.com/ukr.canoe

В Копенгагене проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Первые представители Украины уже начали свои выступления.

Мария Повх и Анастасия Горлова заняли второе место в предварительном заезде байдарок-двоек на дистанции 200 метров и прошли в финал:

Еще более уверенно выступили Анастасия Лузан и Людмила Четверикова, которые также напрямую квалифицировались в финал в заезде каноэ-двоек на 500 м:

 

Всего на чемпионате мира выступят 22 украинца, которые примут участие в 20 видах программы. Соревнования в Копенгагене начались сегодня, 16 сентября, и продолжатся до 19 сентября.

Сергей Остапенко
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Теги

Людмила Лузан Анастасия Четверикова Мария Повх Анастасия Горлова

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