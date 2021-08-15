Двукратный призер ОИ-2020 из Украины: «Продолжение следует. Встретимся в Париже-2024»

В копилке Людмилы Лузан не хватает золотой олимпийской медали

Людмила Лузан и ее тренер / Фото: Федерация каноэ Украины

Каноистка Людмила Лузан, которая на Олимпийских играх-2020 взяла две медали, поблагодарила всех за поддержку, а также интригующе высказалась о следующих Играх, которые пройдут в 2024 году в Париже:

«Теперь это одни из лучших воспоминаний в жизни. Спасибо Токио-2020! Спасибо всем за большую поддержку! Перед вами 20 лет работы. Продолжение следует. Встретимся в Париже-2024».

В Токио Лузан завоевала серебро в каноэ-двойке на 500 м и бронзу в каноэ-одиночке на 200 м. На церемонии закрытия Игр она была знаменосцем сборной Украины.