Две украинские двойки вышли в финал чемпионата мира
Грыщун напрямую попала в финал ЧМ, Алтухов попытается это сделать через утешительный заезд
Украинские спортсмены обеспечили себе уже три финала в Копенгагене
Фото: Facebook Инны Грыщун
В Копенгагене проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
Украинская байдарочница Инна Грыщун заняла второе место в предварительном заплыве на дистанции 1000 м и напрямую квалифицировалась в финал. Грыщун финишировала со временем 4.13,44 минуты.
Каноист Павел Алтухова стал последним в своем заплыве на дистанции 1000 м и 16-м среди всех участников этой дисциплины (4:37.25). Позже сегодня, 16 сентября, Алтухов примет участие в утешительном заезде, где получит второй шанс отобраться в финал.Напомним, ранее украинцы квалифицировались в два финала.
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