Грыщун напрямую попала в финал ЧМ, Алтухов попытается это сделать через утешительный заезд

Украинские спортсмены обеспечили себе уже три финала в Копенгагене

Фото: Facebook Инны Грыщун

В Копенгагене проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Украинская байдарочница Инна Грыщун заняла второе место в предварительном заплыве на дистанции 1000 м и напрямую квалифицировалась в финал. Грыщун финишировала со временем 4.13,44 минуты.

Каноист Павел Алтухова стал последним в своем заплыве на дистанции 1000 м и 16-м среди всех участников этой дисциплины (4:37.25). Позже сегодня, 16 сентября, Алтухов примет участие в утешительном заезде, где получит второй шанс отобраться в финал.