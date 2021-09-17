Колесник и Четверикова вышли в финал чемпионата мира в каноэ-двойке

Украинки финишировали вторыми в своем заезде

Анастасия Четверикова / Фото: ФКУ

На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ украинская каноэ-двойка квалифицировалась в финал на дистанции 200 м.



Юлия Колесник и Анастасия Четверикова стали вторыми в своей сессии, уступив канадкам 0,31 с.

Напомним, что Четверикова вышла в финал и в каноэ-двойке с Людмилой Лузан.