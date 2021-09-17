Лузан с лучшим результатом сессии вышла в третий финал чемпионата мира
Колесник и Четверикова вышли в финал чемпионата мира в каноэ-двойке
Украинки финишировали вторыми в своем заезде
Анастасия Четверикова / Фото: ФКУ
На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ украинская каноэ-двойка квалифицировалась в финал на дистанции 200 м.
Юлия Колесник и Анастасия Четверикова стали вторыми в своей сессии, уступив канадкам 0,31 с.
Напомним, что Четверикова вышла в финал и в каноэ-двойке с Людмилой Лузан.
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