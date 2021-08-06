Невероятный рывок в концовке финального заезда. Как Лузан принесла Украине первую медаль в Токио в гребле на каноэ
Лузан и Четверикова с лучшим результатом вышли в полуфинал Олимпиады в каноэ-двойке
Лузан ранее принесла бронзу в каноэ-одиночке
07:24
Фото: facebook.com/ukr.canoe
Каноэ-двойка Людмила Лузан и Анастасия Четверикова вышли в полуфинал Олимпийских игр в гребле на дистанции 500 м.
В своем заезде украинки стали лучшими – с результатом 2:01,156 Лузан и Четверикова финишировали первыми.
Полуфинальный заезд украинок состоится завтра, 7 августа, в 03:40 по киевскому времени. Финал B пройдет в тот же день в 05:30, а медальная сессия финала A следом, в 05:37.
Напомним, что Лузан стала бронзовым призером Токио-2020 в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
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