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Лузан и Четверикова с лучшим результатом вышли в полуфинал Олимпиады в каноэ-двойке

Лузан ранее принесла бронзу в каноэ-одиночке
Olympics Токио-2020
07:24
Лузан и Четверикова с лучшим результатом вышли в полуфинал Олимпиады в каноэ-двойке
Фото: facebook.com/ukr.canoe

Каноэ-двойка Людмила Лузан и Анастасия Четверикова вышли в полуфинал Олимпийских игр в гребле на дистанции 500 м.

В своем заезде украинки стали лучшими – с результатом 2:01,156 Лузан и Четверикова финишировали первыми.

Полуфинальный заезд украинок состоится завтра, 7 августа, в 03:40 по киевскому времени. Финал B пройдет в тот же день в 05:30, а медальная сессия финала A следом, в 05:37.

Напомним, что Лузан стала бронзовым призером Токио-2020 в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Олег Шумейко-младший
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Анастасия Четверикова Людмила Лузан

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