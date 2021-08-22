«Серебряная стрела». Видео невероятного заезда с участием Лузан и Четвериковой на Олимпийских играх
Лузан и Повх на двоих завоевали четыре медали на мировом Суперкубке
Анастасия Четверикова в этот раз осталась без медали
Фото: facebook.com/ukr.canoe
Украинские спортсменки завоевали четыре медали (1 золотую и 3 бронзовые) на Суперкубке международной федерации каноэ, который состоялся в Оклахоме.
Людмила Лузан завоевала золотую медаль на дистанции 350 м и бронзовую на 1000 м (с одной перебежкой), Мария Повх завоевала в этих видах бронзовые награды.
Анастасия Четвериков финишировала 5-й на дистанции 1000 м и заняла шестое место дистанции 350 м.
Напомним, Лузан и Четверикова – призеры Олимпийских игр-2020.
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