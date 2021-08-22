Лузан и Повх на двоих завоевали четыре медали на мировом Суперкубке

Анастасия Четверикова в этот раз осталась без медали

Фото: facebook.com/ukr.canoe

Украинские спортсменки завоевали четыре медали (1 золотую и 3 бронзовые) на Суперкубке международной федерации каноэ, который состоялся в Оклахоме.

Людмила Лузан завоевала золотую медаль на дистанции 350 м и бронзовую на 1000 м (с одной перебежкой), Мария Повх завоевала в этих видах бронзовые награды.

Анастасия Четвериков финишировала 5-й на дистанции 1000 м и заняла шестое место дистанции 350 м.

Напомним, Лузан и Четверикова – призеры Олимпийских игр-2020.