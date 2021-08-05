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Лузан: «Кажется, что я сплю и это сон. Я не могу в это поверить»

Украинка также планирует взять медаль на своих коронных 500 метрах

Olympics Токио-2020
07:57
Лузан: «Кажется, что я сплю и это сон. Я не могу в это поверить» Интервью
Людмила Лузан / Фото: getty images

Украинка Людмила Лузан в эфире UA: Перший прокомментировала завоевание бронзовой медали Токио-2020 в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м:

«Кажется, что я сплю и это сон. Я не могу в это поверить. Я столько лет шла к этой олимпийской медали. Благодарю всех, кто в меня верил, поддерживал. Спасибо тем, кто меня тренировал. Это невероятно. Мы вместе пришли к этой медали.

Это мои первые Олимпийские игры. Уверена, что впереди меня еще ждут золотые награды. У меня будет еще одна дистанция на 500 м – моя коронная. Я не собираюсь останавливаться, буду бороться за победу в двойке.

Не могу поверить в то, что я в тройке самых сильнейших спортсменов на Олимпийских играх. Это моя мечта.

Посвящаю эту победу моей маме, которая мечтала, что я буду на Олимпийских играх, что возьму медаль. Мама, я это сделала. Нет ничего невозможного. Вера в то, что ты делаешь, и люди, которые тебя поддерживают, помогут свернуть горы».

Напомним, медаль Лузан помогла сборной Украины превзойти свой результат в Рио-де-Жанейро по количеству медалей.

Карен Агабекян
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Людмила Лузан

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