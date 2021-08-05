Лузан: «Кажется, что я сплю и это сон. Я не могу в это поверить»

Людмила Лузан / Фото: getty images

Украинка Людмила Лузан в эфире UA: Перший прокомментировала завоевание бронзовой медали Токио-2020 в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м:



Это мои первые Олимпийские игры. Уверена, что впереди меня еще ждут золотые награды. У меня будет еще одна дистанция на 500 м – моя коронная. Я не собираюсь останавливаться, буду бороться за победу в двойке.

Не могу поверить в то, что я в тройке самых сильнейших спортсменов на Олимпийских играх. Это моя мечта.

Посвящаю эту победу моей маме, которая мечтала, что я буду на Олимпийских играх, что возьму медаль. Мама, я это сделала. Нет ничего невозможного. Вера в то, что ты делаешь, и люди, которые тебя поддерживают, помогут свернуть горы».