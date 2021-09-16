Лузан квалифицировалась во второй финал ЧМ за день

Кичасова-Скорик выступит в утешительном заезде

Двукратная призер Олимпийских игр-2020 в Токио Людмила Лузан пробилась в финал чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.

В каноэ-одиночке на дистанции 500 м украинка со временем 2:13.70 минуты заняла третье место в своем заезде. Лузан квалифицировалась во второй финал за один соревновательный день.

А вот представительница Украины в байдарке-одиночке на 200 м Мария Кичасова-Скорик в предварительном заезде стала только восьмой (44.05). В финал она попытается отобраться через утешительный заезд.

Чемпионат мира проходит в Копенгагене. Сборную Украины на турнире представляют 22 спортсмена.