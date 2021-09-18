Лузан: «Мы мечтали стать чемпионами мира и это произошло»

Украинка прокомментировала победу в гребле на каноэ-двойке на чемпионате мира в Копенгагене

Анастасия Четверикова и Людмила Лузан / фото - Facebook

Украинские каноистки Анастасия Четверикова и Людмила Лузан прокомментировали победу в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. на чемпионате мира в Копенгагене.

Анастасия Четверикова поблагодарила всех за поддержку:

«Всем привет, кто болел за нас, кто верил, кто поддерживал».

В свою очередь Людмила Лузан поделилась своими эмоциями от победы.

«Мы очень счастливы, потому что мы мечтали стать чемпионами мира и это произошло. Нас переполняют эмоции. Олимпийская дистанция. Поэтому мы очень рады, что у нас все получилось. Даже при такой погоде мы справляемся, делаем свою работу и ничего не меняется».

На Олимпийских Играх в Токио Лузан и Четверикова взяли серебро.