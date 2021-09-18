Лузан после двух медалей ЧМ за полчаса: «Отдала все силы»
Лузан: «Мы мечтали стать чемпионами мира и это произошло»
Украинка прокомментировала победу в гребле на каноэ-двойке на чемпионате мира в Копенгагене
Анастасия Четверикова и Людмила Лузан / фото - Facebook
Украинские каноистки Анастасия Четверикова и Людмила Лузан прокомментировали победу в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. на чемпионате мира в Копенгагене.
Анастасия Четверикова поблагодарила всех за поддержку:
«Всем привет, кто болел за нас, кто верил, кто поддерживал».
В свою очередь Людмила Лузан поделилась своими эмоциями от победы.
«Мы очень счастливы, потому что мы мечтали стать чемпионами мира и это произошло. Нас переполняют эмоции. Олимпийская дистанция. Поэтому мы очень рады, что у нас все получилось. Даже при такой погоде мы справляемся, делаем свою работу и ничего не меняется».
На Олимпийских Играх в Токио Лузан и Четверикова взяли серебро.
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