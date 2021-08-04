Лузан напрямую пробилась в полуфинал ОИ-2020, Четверикова выступит в четвертьфинале
Лузан: «Надеюсь, что попаду в финал и буду бороться за высшую ступень Олимпиады»
Украинка прокомментировала выход в полуфинал Олимпийских Игр в Токио
4 августа 13:20
Людмила Лузан / фото - Reuters
Украинка Людмила Лузан прокомментировала выход в полуфинал Олимпийских Игр в Токио (Япония) в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
«Эмоции зашкаливают. Наконец я сделала этот первый старт. Я так его ждала. Полностью довольна этой первой гонкой. Не могу сейчас оценить свои силы на фоне других спортсменок.
Но начало поставлено, и завтра, надеюсь, все сложится. Я попаду в финал и буду бороться за высшую ступень Олимпийских игр.
Всегда надо вставать и выигрывать. Никому ничего не отдавать. Вставала уверенно, знаю свои силы, у меня верит много людей. Все складывается, я довольна».
Двукратный олимпийский чемпион пафосно прокомментировал выступление украинских гребцов в Токио-2020.
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