Лузан: «Надеюсь, что попаду в финал и буду бороться за высшую ступень Олимпиады»

Людмила Лузан / фото - Reuters

Украинка Людмила Лузан прокомментировала выход в полуфинал Олимпийских Игр в Токио (Япония) в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Но начало поставлено, и завтра, надеюсь, все сложится. Я попаду в финал и буду бороться за высшую ступень Олимпийских игр.

Всегда надо вставать и выигрывать. Никому ничего не отдавать. Вставала уверенно, знаю свои силы, у меня верит много людей. Все складывается, я довольна».