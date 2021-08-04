Лузан напрямую пробилась в полуфинал ОИ-2020, Четверикова выступит в четвертьфинале

Впервые на Олимпиаде прошли соревнования в каноэ-одиночках на дистанции 200 м

Фото: НОК Украины

Украинка Людмила Лузан уверенно пробилась в полуфинал Олимпийских игр-2020 в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Лузан уверенно выиграла свой заезд и даже недолгое время владела олимпийским рекордом. Все дело в том, что эта дисциплина впервые представлена на Олимпиаде.

Еще одна представительница Украины Анастасия Четверикова сразу попасть в полуфинал не сумела. Позже она попытается сделать это в одном из четвертьфинальных заездов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион пафосно прокомментировал выступление украинских гребцов в Токио-2020.