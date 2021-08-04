Лузан напрямую пробилась в полуфинал ОИ-2020, Четверикова выступит в четвертьфинале

Лига конференций. «Колос» – «Шахтер». Видео трансляция
21:00
Украинка Людмила Лузан уверенно пробилась в полуфинал Олимпийских игр-2020 в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
Лузан уверенно выиграла свой заезд и даже недолгое время владела олимпийским рекордом. Все дело в том, что эта дисциплина впервые представлена на Олимпиаде.
Еще одна представительница Украины Анастасия Четверикова сразу попасть в полуфинал не сумела. Позже она попытается сделать это в одном из четвертьфинальных заездов.
Ранее двукратный олимпийский чемпион пафосно прокомментировал выступление украинских гребцов в Токио-2020.
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