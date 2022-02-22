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Лузан рассказала, что нужно делать, чтобы стать олимпийским призером

Украинская спортсменка дважды поднималась на пьедестал почета в Токио-2020
Гребля на байдарках и каноэ
15:12
Лузан рассказала, что нужно делать, чтобы стать олимпийским призером
Людмила Лузан / Фото: facebook.com/ukr.canoe

Украинская каноистка Людмила Лузан рассказала, благодаря чему сумела завоевать серебро и бронзу Олимпийских игр-2020 Токио. Слова титулованной спортсменки приводит пресс-служба НОК Украины:

«Никогда не сдавайся, верь в себя, и ты победишь! Пройдя нелегкий и тернистый путь в спорте, я могу с точностью сказать: нужно на сто процентов поверить в свой успех, визуализировать его и увидеть ту цель – о которой ты мечтаешь! Ибо только так, можно добиться успеха и победить! Только когда у тебя есть абсолютная любовь и самоотдача к своему делу».

Напомним, ранее Лузан установила историческое достижение для украинской гребли.

Сергей Остапенко
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