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Лузан рассказала, что нужно делать, чтобы стать олимпийским призером
Украинская спортсменка дважды поднималась на пьедестал почета в Токио-2020
Людмила Лузан / Фото: facebook.com/ukr.canoe
Украинская каноистка Людмила Лузан рассказала, благодаря чему сумела завоевать серебро и бронзу Олимпийских игр-2020 Токио. Слова титулованной спортсменки приводит пресс-служба НОК Украины:
«Никогда не сдавайся, верь в себя, и ты победишь! Пройдя нелегкий и тернистый путь в спорте, я могу с точностью сказать: нужно на сто процентов поверить в свой успех, визуализировать его и увидеть ту цель – о которой ты мечтаешь! Ибо только так, можно добиться успеха и победить! Только когда у тебя есть абсолютная любовь и самоотдача к своему делу».
Напомним, ранее Лузан установила историческое достижение для украинской гребли.
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