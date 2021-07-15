Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Не спасли вакцина и отрицательные тесты. Украинскую каноистку изолировали накануне Игр из-за COVID-19

Подготовка Виктории к Олимпиаде получится неполноценной
Olympics Токио-2020
14:05
Не спасли вакцина и отрицательные тесты. Украинскую каноистку изолировали накануне Игр из-за COVID-19
Фото: facebook.com/vikcoola

Каноистка Виктория Ус сообщила, что накануне Олимпийских Игр-2020 ее отправили на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у одного из пассажиров самолета, на котором украинка прилетела в Токио.

Выходные и изоляция вместо тренировок…

12.07 получили сообщение, что на рейсе Стамбул – Токио, на котором мы прилетели 06.07, у некоторых пассажиров, которые сидели недалеко от нас (уже известно где), были положительные тесты на коронавирус.

Нас сразу добавили в список контактировавших с заболевшими COIVD-19 людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро мы сдаем! Отрицательные! Тесты, и то, что мы вакцинированы – мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний.

Не такими я представляла себе Олимпийские Игры. Но такова реальность наших дней.

Когда подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в самолете недалеко от, возможно, на то время еще не зараженного человека. И уже неделю провела в обычном режиме.

А сейчас ждем… Психологически невероятно сложно. Эта ситуация – какой-то нонсенс.

С 15.07 нам дают возможность проводить одну тренировку в день, отдельно от других спорсменов в собственном «бабле». И так до 20.07.

Борец Александр Хоцяновский поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктория Ус коронавирус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Едва не добрался до олимпийской деревни. Еще у одного участника Олимпийских Игр обнаружен коронавирус
Едва не добрался до олимпийской деревни. Еще у одного участника Олимпийских Игр обнаружен коронавирус
Olympics Олимпийское движение
13:43
Второй год без планетарного форума. Чемпионат мира по академической гребле вновь отменен
Второй год без планетарного форума. Чемпионат мира по академической гребле вновь отменен
Гребля академическая
11:58
Бразильские дзюдоисты могут не выступить в Токио-2020. Все из-за вспышки COVID-19 в их отеле
Бразильские дзюдоисты могут не выступить в Токио-2020. Все из-за вспышки COVID-19 в их отеле
Olympics Токио-2020
10:22
Конта переболела коронавирусом и пропустит Олимпиаду в Токио
Конта переболела коронавирусом и пропустит Олимпиаду в Токио
Olympics Токио-2020
14 июля 09:40
На Олимпийскую деревню в Токио жалуются с первого дня работы. Причина – безопасность
Тема дня
На Олимпийскую деревню в Токио жалуются с первого дня работы. Причина – безопасность
Olympics Токио-2020
13 июля 19:42
В «Барселоне» выявили два случая заражения коронавирусом
В «Барселоне» выявили два случая заражения коронавирусом
Футбол Примерa (Испания)
11 июля 21:17

Новости: Гребля на байдарках и каноэ

Не спасли вакцина и отрицательные тесты. Украинскую каноистку изолировали накануне Игр из-за COVID-19
Не спасли вакцина и отрицательные тесты. Украинскую каноистку изолировали накануне Игр из-за COVID-19
Токио-2020
14:05
Юрий Чебан: «Набирал форму, но упал с мотоцикла и сломал руку. Это был звоночек, что нужно дать дорогу молодым»
Эксклюзив
Юрий Чебан: «Набирал форму, но упал с мотоцикла и сломал руку. Это был звоночек, что нужно дать дорогу молодым»
Токио-2020
14 июля 11:10
Сборная Украины с лучшим результатом в истории завершила чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ
Сборная Украины с лучшим результатом в истории завершила чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ
7 июня 15:56
Собрала весь комплект. У Лузан четвертая медаль на чемпионате Европы
Собрала весь комплект. У Лузан четвертая медаль на чемпионате Европы
6 июня 15:33
Лузан завоевала третью медаль на чемпионате Европы, мужская байдарка-двойка из Украины также стала призером
Лузан завоевала третью медаль на чемпионате Европы, мужская байдарка-двойка из Украины также стала призером
6 июня 13:45
Рыбачок и Вергелес стали призерами чемпионата Европы, проиграв победителям 0,3 секунды
Рыбачок и Вергелес стали призерами чемпионата Европы, проиграв победителям 0,3 секунды
5 июня 18:33
Лузан и Четверикова – чемпионки Европы в каноэ-двойке на олимпийской дистанции
Лузан и Четверикова – чемпионки Европы в каноэ-двойке на олимпийской дистанции
5 июня 16:17
Лузан впервые в карьере стала чемпионкой Европы
Лузан впервые в карьере стала чемпионкой Европы
4 июня 18:25
Определен состав сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийские Игры-2020
Определен состав сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийские Игры-2020
Токио-2020
27 мая 23:05
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости