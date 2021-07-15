Не спасли вакцина и отрицательные тесты. Украинскую каноистку изолировали накануне Игр из-за COVID-19

Фото: facebook.com/vikcoola

Каноистка Виктория Ус сообщила, что накануне Олимпийских Игр-2020 ее отправили на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у одного из пассажиров самолета, на котором украинка прилетела в Токио.



12.07 получили сообщение, что на рейсе Стамбул – Токио, на котором мы прилетели 06.07, у некоторых пассажиров, которые сидели недалеко от нас (уже известно где), были положительные тесты на коронавирус.

Нас сразу добавили в список контактировавших с заболевшими COIVD-19 людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро мы сдаем! Отрицательные! Тесты, и то, что мы вакцинированы – мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний.

Не такими я представляла себе Олимпийские Игры. Но такова реальность наших дней.

Когда подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в самолете недалеко от, возможно, на то время еще не зараженного человека. И уже неделю провела в обычном режиме.

А сейчас ждем… Психологически невероятно сложно. Эта ситуация – какой-то нонсенс.

С 15.07 нам дают возможность проводить одну тренировку в день, отдельно от других спорсменов в собственном «бабле». И так до 20.07.