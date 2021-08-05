Невероятный рывок в концовке финального заезда. Как Лузан принесла Украине первую медаль в Токио в гребле на каноэ

У украинки еще будет шанс улучшить результат на коронной дистанции

Людмила Лузан / Фото: НОК

Людмила Лузан завоевала первую медаль для Украины на Играх-2020 в гребле на каноэ на дистанции 200 м.



В медальном заезде украинка ближе к финишу нашла в себе силы для последнего рывка, который позволил ей опередить представительницу Польши, которая почти всю дистанцию была немного впереди.

Напомним, что Лузан в паре с Анастасией Четвериковой ожидает заезд на 500 м в каноэ-двойке. В этой дисциплине украинки являются чемпионками Европы.