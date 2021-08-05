Лузан: «Кажется, что я сплю и это сон. Я не могу в это поверить»
Невероятный рывок в концовке финального заезда. Как Лузан принесла Украине первую медаль в Токио в гребле на каноэ
У украинки еще будет шанс улучшить результат на коронной дистанции
5 августа 19:35
Людмила Лузан / Фото: НОК
Людмила Лузан завоевала первую медаль для Украины на Играх-2020 в гребле на каноэ на дистанции 200 м.
В медальном заезде украинка ближе к финишу нашла в себе силы для последнего рывка, который позволил ей опередить представительницу Польши, которая почти всю дистанцию была немного впереди.
Напомним, что Лузан в паре с Анастасией Четвериковой ожидает заезд на 500 м в каноэ-двойке. В этой дисциплине украинки являются чемпионками Европы.
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