Повх и Юрийчук не вышли в финал в гребле на байдарке-одиночке на 500 м

Мария еще поборется в место в 10-ке лучших

Мария Повх / фото - GEtty Images На Олимпиаде В Токио состоялись полуфинальные заезды на байдарке-одиночке на 500 метров. Украину в квалификации представляли Юлия Юрийчук и Мария Повх. Последняя показала результат 1:53.659 и пробилась в финал Б, где будет бороться за 9-16 места. Юрийчук не хватило времени 2:03.303 для продолжения выступлений. Напомним, Людмила Лузан принесла Украине первую медаль в гребле.

Антон Кривенко