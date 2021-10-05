Сборная Украины показала лучший в истории результат на ЧМ по марафонной гребле

Украинцы завоевали четыре медали

Фото: ФКУ

Сборная Украины показала свой лучший в истории результат на чемпионатах мира по марафонной гребле.

На соревнованиях в Румынии украинцы завоевали четыре медали: две золотые и две бронзовые. В командном зачете Украина заняла третье место.

Медалистами чемпионата мира стали: Людмила Бабак (два золота), Катерина Безнюк (бронза) и Денис Давидов (бронза).

Напомним, на чемпионате мира по классической гребле и каноэ сборная Украины также показала лучший результат в истории.