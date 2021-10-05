Лузан установила историческое достижение для украинской гребли
Сборная Украины показала лучший в истории результат на ЧМ по марафонной гребле
Украинцы завоевали четыре медали
Фото: ФКУ
Сборная Украины показала свой лучший в истории результат на чемпионатах мира по марафонной гребле.
На соревнованиях в Румынии украинцы завоевали четыре медали: две золотые и две бронзовые. В командном зачете Украина заняла третье место.
Медалистами чемпионата мира стали: Людмила Бабак (два золота), Катерина Безнюк (бронза) и Денис Давидов (бронза).
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