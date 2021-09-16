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Украинская мужская байдарка-четверка на 500 м сверх уверенно вышла в финал ЧМ

Кухарик, Даниленко, Трунов и Семыкин с запасом выиграли предварительный заезд
Гребля на байдарках и каноэ
16 сентября 16:52
Украинская мужская байдарка-четверка на 500 м сверх уверенно вышла в финал ЧМ
Фото: facebook.com/ukr.canoe

Украинская мужская байдарка-четверка на 500 м в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семыкина квалифицировалась в финал чемпионата мира, который проходит в Копенгагене.

В предварительном заезде только первое место давало прямую путевку в финал. Украины его уверенно заняли, опередив ближайших преследователей на 2,07 секунды.

Все новости и результаты чемпионата мира в Копенгагене читайте здесь.



Сергей Остапенко
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Олег Кухарик Дмитрий Даниленко Игорь Трунов Иван Семыкин

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