Танько и Грыщун финишировали в двух позициях от финала чемпионата мира
Украинская мужская байдарка-четверка на 500 м сверх уверенно вышла в финал ЧМ
Кухарик, Даниленко, Трунов и Семыкин с запасом выиграли предварительный заезд
16 сентября 16:52
Фото: facebook.com/ukr.canoe
Украинская мужская байдарка-четверка на 500 м в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семыкина квалифицировалась в финал чемпионата мира, который проходит в Копенгагене.
В предварительном заезде только первое место давало прямую путевку в финал. Украины его уверенно заняли, опередив ближайших преследователей на 2,07 секунды.
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