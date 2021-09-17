Украинцы Даниленко и Кухарик с лучшим результатом вышли в финал чемпионата мира в байдарке-двойке

Дмитрий и Олег завоевали единственную путевку в медальный заезд в сессии

Фото: ФКУ

Украинская байдарка-двойка на дистанции 500 м с лучшим результатом вышла в финал чемпионата мира.



Дмитрий Даниленко и Олег Кухарик вырвали единственную путевку в медальный заезд, опередив канадцев на 0,19 с. Время, за которое украинцы преодолели всю дистанцию, стало лучшим в квалифай-сессии

Напомним, что Даниленко и Кухарик на той же дистанции вышли в финал и в байдарке-четверке.