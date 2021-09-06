Украинцы завоевали 3 серебра и 1 золото на молодежном чемпионате мира

Первенство проходит в Португалии

фото - ФКУ

В городе Монтемор-у-Велью, Португалия, проходит чемпионат мира по гребле среди юниоров и молодежи.

Молодежная байдарка-четверка в составе: Василия Смилки, Дмитрия Даниленко, Виталия Быстревского и Александра Зайцева стала первой на дистанции 500 м. Победный результат - 1.24,26.

Даниил Платаш стал серебряным призером в спринте. Он переплавил европейскую бронзу в мировое серебро. Результат украинца – 35,93.

Украинцам удалось завоевать серебряные медали, финишировав на дистанции 500 метров за 1.46,17. Команду в дисциплине представляли Ксения Романчук, Иина Федорив, Кристина Осипчук и Татьяна Смиловенко.

Ранее юниорки Ксения Романчук и Татьяна Смиловенко с результатом 2.00,78 завоевали серебро в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Ранее Олимпийский призер и тренер сборной Юрий Чебан поделился впечатлениями от выступлений Украины на Олимпиаде.