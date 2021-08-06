Вандюк: «Разбираться с соперниками на финише – моя фишка»
Каноист Юрий Вандюк дал комментарий в эфире «UA:Перший» после выхода в полуфинал олимпийского турнира в гребле на дистанции 1000 м:
Делал запас на старте. Старался вырвать стартовые метры, чтобы середину немного легче прокатить, а на финиш выдать все свои силы. Так и получилось. Ехал по дистанции. Видел, что соперники спуску не дают – валят на полную. Они молодцы, придали сил, и я попал в полуфинал.
Это моя фишка – я люблю разбираться с соперниками на финише. Решать, кто есть кто, и забирать у них последние метры. Гонки выдались максимально тяжелыми – спортсмены приехали в лучшей форме за последние пять лет.
Дополнительной мотивации мне не нужно. Стараемся ради родных и наших болельщиков. Так как на трибунах фанатов нет, поддержка с Украины – те, на кого мы можем опереться. Они с самого утра встают, смотрят наши заезды, звонят, так что спасибо болельщикам.
Напомним, что Людмила Лузан и Анастасия Четверикова с лучшим результатом заезда в каноэ-двойке на 500 м вышли в полуфинал олимпийского турнира.
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