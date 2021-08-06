Вандюк: «Разбираться с соперниками на финише – моя фишка»

Юрий Вандюк / Фото: facebook.com/ukr.canoe

Каноист Юрий Вандюк дал комментарий в эфире «UA:Перший» после выхода в полуфинал олимпийского турнира в гребле на дистанции 1000 м:



Это моя фишка – я люблю разбираться с соперниками на финише. Решать, кто есть кто, и забирать у них последние метры. Гонки выдались максимально тяжелыми – спортсмены приехали в лучшей форме за последние пять лет.

Дополнительной мотивации мне не нужно. Стараемся ради родных и наших болельщиков. Так как на трибунах фанатов нет, поддержка с Украины – те, на кого мы можем опереться. Они с самого утра встают, смотрят наши заезды, звонят, так что спасибо болельщикам.