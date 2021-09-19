Женская каноэ-четверка принесла Украине пятую медаль чемпионата мира

Людмила Лузан в третий раз поднялась на пьедестал почета в Копенгагене

Фото: ФКУ

Украинская каноэ-четверка на 500 метров в составе Людмилы Лузан, Анастасии Четвериковой, Елены Цыганковой и Юлии Колесник завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Копенгагене.

Украинки финишировали со временем 1:49.79 минуты, уступив лишь представительницам Беларуси и Венгрии.

Результаты заезда:

Эта медаль стала уже пятой для сборной Украины на чемпионате мира. Подопечные Юрия Чебана продолжают лидировать в медальном зачете.

Людмила Лузан в третий раз поднялась на пьедестал почета. Помимо этого, две награды на счету Анастасии Четвериковой.

Напомним, мужская украинская каноэ-четверка завоевала золото.



