Лузан не взяла медаль ЧМ-2021 на коронной дистанции
Женская каноэ-четверка принесла Украине пятую медаль чемпионата мира
Людмила Лузан в третий раз поднялась на пьедестал почета в Копенгагене
Фото: ФКУ
Украинская каноэ-четверка на 500 метров в составе Людмилы Лузан, Анастасии Четвериковой, Елены Цыганковой и Юлии Колесник завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Копенгагене.
Украинки финишировали со временем 1:49.79 минуты, уступив лишь представительницам Беларуси и Венгрии.
Результаты заезда:
Эта медаль стала уже пятой для сборной Украины на чемпионате мира. Подопечные Юрия Чебана продолжают лидировать в медальном зачете.
Людмила Лузан в третий раз поднялась на пьедестал почета. Помимо этого, две награды на счету Анастасии Четвериковой.
Напомним, мужская украинская каноэ-четверка завоевала золото.
Комментарии 0