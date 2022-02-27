Анна Музычук просит белорусов не воевать с Украиной: «Трагедия мирового масштаба»

Фото: FIDE

Украинская шахматистка Анна Музычук в своем Instagram высказалась о текущей ситуации:



Всемирно известные гроссмейстеры Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Петр Свидлер, Александр Мотылев и другие уже публично выразились против решений президента рф и войны россии против Украины. Российский гроссмейстер Даниил Юффа, нынче представляющий Испанию, пожертвовал деньги на поддержку украинской армии. Спасибо Вам и извините те, кого не назвала пофамильно.

Также призываю всех российских шахматистов выразить свою позицию.

К сожалению, есть и обратная сторона медали – гроссмейстер Сергей Карякин и комментатор Сергей Шипов активно распространяют ложную информацию, рассказывают о «миротворческих действиях» рф и «защите своих граждан».

Россияне, действуйте! Пока вы верите ложной информации, гибнут люди!

Обращаюсь также к белорусским шахматистам. Существует большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство республики беларусь примет решение об участии белорусской армии в войне против Украины.

Если такое решение будет принято, то это будет очередной трагедией мирового масштаба. Никогда в истории белорусы не воевали с украинцами. Белорусские военные могут не понимать, куда их отправляют. Большая просьба донести эту информацию белорусским гражданам!