Анна Музычук просит белорусов не воевать с Украиной: «Трагедия мирового масштаба»
Украинская шахматистка Анна Музычук в своем Instagram высказалась о текущей ситуации:
В моих соцсетях нет постов на русском языке, но сейчас я хочу обратиться к моим коллегам-шахматистам.
Всемирно известные гроссмейстеры Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Петр Свидлер, Александр Мотылев и другие уже публично выразились против решений президента рф и войны россии против Украины. Российский гроссмейстер Даниил Юффа, нынче представляющий Испанию, пожертвовал деньги на поддержку украинской армии. Спасибо Вам и извините те, кого не назвала пофамильно.
Также призываю всех российских шахматистов выразить свою позицию.
К сожалению, есть и обратная сторона медали – гроссмейстер Сергей Карякин и комментатор Сергей Шипов активно распространяют ложную информацию, рассказывают о «миротворческих действиях» рф и «защите своих граждан».
Россияне, действуйте! Пока вы верите ложной информации, гибнут люди!
Обращаюсь также к белорусским шахматистам. Существует большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство республики беларусь примет решение об участии белорусской армии в войне против Украины.
Если такое решение будет принято, то это будет очередной трагедией мирового масштаба. Никогда в истории белорусы не воевали с украинцами. Белорусские военные могут не понимать, куда их отправляют. Большая просьба донести эту информацию белорусским гражданам!
Гарри Каспаров призвал мировые власти к решительным действиям и помощи Украине в войне с Россией.
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