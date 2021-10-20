Чемпионка мира из России: «Очень грустно, что наша страна дошла до такого»

Чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк поделилась мнением о запрете выступать под российских флагом на международных соревнованиях:

Когда чиновники допускают ошибки в разных сферах, да и вообще люди в повседневной жизни, они часто остаются безнаказанными. В лучшем случае, ты услышишь: «Ой, извините». Я все-таки надеюсь, что разбор этой неудачно сыгранной кем-то партии будет произведен, и спортсмены будут иметь возможность выступать под своим флагом и слушать гимн своей страны».