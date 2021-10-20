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Чемпионка мира из России: «Очень грустно, что наша страна дошла до такого»
Александра Костенюк – о выступлении на международных соревнованиях в нейтральном статусе
14:05
Чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк поделилась мнением о запрете выступать под российских флагом на международных соревнованиях:
«С одной стороны, очень грустно, что наша страна дошла до такого, когда приходится выступать под флагом Олимпийского комитета или Федерации шахмат и не иметь возможности слушать свой гимн. Я так и не услышала ответа на вопрос, почему так получилось. У нас сейчас говорят, что это игра против России – отчасти, да. Но мы должны понимать, что какие-то ошибки все-таки были совершены.
Когда чиновники допускают ошибки в разных сферах, да и вообще люди в повседневной жизни, они часто остаются безнаказанными. В лучшем случае, ты услышишь: «Ой, извините». Я все-таки надеюсь, что разбор этой неудачно сыгранной кем-то партии будет произведен, и спортсмены будут иметь возможность выступать под своим флагом и слушать гимн своей страны».
Недавно у россиян забрали очередную олимпийскую медаль из-за допинга.
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