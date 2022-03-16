Для Украины зарезервировано 300 миллиардов долларов от россии
FIDE отстранила сборные россии и беларуси и отобрала у рф Олимпиаду
Спортсменов стран-агрессоров решили не изолировать
16 марта 19:54
Фото: FIDE
FIDE на своем официальном сайте опубликовала информацию о том, что отстраняет сборные россии и беларуси от международных турниров.
Шахматисты из стран-агрессоров могут принимать участие в индивидуальных турнирах, выступая под флагом FIDE. Также Федерация решила перенести шахматную Олимпиаду из рф в Ченнаи, Индия. Предположительные сроки предстоящего турнира – конец июля-начало августа.
Напомним, что Украина получит от России 300 миллиардов долларов.
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