Изгнанный из беларуси за критику лукашенко гроссмейстер высказался в поддержку Украины в войне с россией

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Гроссмейстер Владислав Ковалев в своем Instagram высказался о вторжении россии на территорию Украины:



Сказали свое слово некоторые ребята, члены сборной России. А вот представители национальной сборной Беларуси молчат, к сожалению. Вас это снова не касается? Украинцам сейчас нужна поддержка. Это важно! Я сейчас говорю и от своего имени, как белорусского гроссмейстера, так и от имени подавляющего большинства белорусов.

Полтора года назад после известных событий в Беларуси, я сказал свое мнение, поэтому сейчас и не в сборной Беларуси, а выступаю под флагом FIDE.