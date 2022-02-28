Изгнанный из беларуси за критику лукашенко гроссмейстер высказался в поддержку Украины в войне с россией
Гроссмейстер Владислав Ковалев в своем Instagram высказался о вторжении россии на территорию Украины:
В первый день событий в Украине я уже выразил свое мнение. Но спустя три дня я не мог представить, что дойдет до такой трагедии. А этим может и не закончиться. Все валится из рук, не могу сосредоточиться. Следим за событиями 24/7, переживаем всей семьей. Еще раз повторю тысячу раз – НЕТ ВОЙНЕ! Надо немедленно прекратить это безумство, в результате которого гибнут мирные люди!
Сказали свое слово некоторые ребята, члены сборной России. А вот представители национальной сборной Беларуси молчат, к сожалению. Вас это снова не касается? Украинцам сейчас нужна поддержка. Это важно! Я сейчас говорю и от своего имени, как белорусского гроссмейстера, так и от имени подавляющего большинства белорусов.
Полтора года назад после известных событий в Беларуси, я сказал свое мнение, поэтому сейчас и не в сборной Беларуси, а выступаю под флагом FIDE.
Ранее Даниил Дубов признал вину каждого россиянина в текущих действиях, а Гарри Каспаров призвал мировые власти к решительным действиям и помощи Украине в войне с россией.