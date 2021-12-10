Непомнящий сдался после 8 часов борьбы. Карлсен выиграл самую длинную партию в истории битв за титул чемпиона мира
Карлсен досрочно защитил чемпионскую корону от посягательств претендента из России
Норвежец в четвертый раз отстоял титул сильнейшего шахматиста планеты
19:23
Фото: International Chess Federation
Норвежец Магнус Карлсен досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего и защитил звание чемпиона мира по шахматам.
Судьба титула решилась в 11-й партии, которую выиграл Карлсен. Таким образом, счет в противостоянии стал 7,5:3,5 в пользу норвежца.
Напомним, первые пять, а также седьмая и десятая партии завершились вничью. В шестой, восьмой, девятой и 11-й Карлсен обыграл претендента на титул из России.
Карлсен является чемпионом мира с 2013 года. За это время он четыре раза защитил этот титул.
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