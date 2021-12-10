Карлсен досрочно защитил чемпионскую корону от посягательств претендента из России

Норвежец в четвертый раз отстоял титул сильнейшего шахматиста планеты

Фото: International Chess Federation

Норвежец Магнус Карлсен досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего и защитил звание чемпиона мира по шахматам.

Судьба титула решилась в 11-й партии, которую выиграл Карлсен. Таким образом, счет в противостоянии стал 7,5:3,5 в пользу норвежца.

Напомним, первые пять, а также седьмая и десятая партии завершились вничью. В шестой, восьмой, девятой и 11-й Карлсен обыграл претендента на титул из России.

Карлсен является чемпионом мира с 2013 года. За это время он четыре раза защитил этот титул.