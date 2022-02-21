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Карлсен проиграл 16-летнему индусу с трудно выговариваемой фамилией

Но Магнус имеет больше шансов на попадание в плей-офф чем Прагнанандха
Шахматы
18:32
Карлсен проиграл 16-летнему индусу с трудно выговариваемой фамилией
Магнус Карлсен / Фото: РИА Новости

На онлайн-турнире Airthings Masters 16-летний индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха выиграл у чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена.

Играющий черными фигурами Прагнанандха выиграл матч на 39-м ходу. Это поражение стало для норвежца первым после трех побед на турнире.

Прагнанандха, несмотря на победу, с 8 очками занимает 14-е место из 16 в таблице. Карлсен на пятой позиции.

Отметим, что в онлайн-турнире Airthings Masters 16 шахматистов сыграют по круговой системе, а затем восемь лучших сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфиналов.
Карен Агабекян
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