Карлсен проиграл 16-летнему индусу с трудно выговариваемой фамилией

Хоккейная Суперлига. СК «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
19:00
На онлайн-турнире Airthings Masters 16-летний индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха выиграл у чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена.
Играющий черными фигурами Прагнанандха выиграл матч на 39-м ходу. Это поражение стало для норвежца первым после трех побед на турнире.
Прагнанандха, несмотря на победу, с 8 очками занимает 14-е место из 16 в таблице. Карлсен на пятой позиции.Отметим, что в онлайн-турнире Airthings Masters 16 шахматистов сыграют по круговой системе, а затем восемь лучших сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфиналов.
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