Карлсен проиграл 16-летнему индусу с трудно выговариваемой фамилией

Но Магнус имеет больше шансов на попадание в плей-офф чем Прагнанандха

Магнус Карлсен / Фото: РИА Новости

На онлайн-турнире Airthings Masters 16-летний индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха выиграл у чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена.



Играющий черными фигурами Прагнанандха выиграл матч на 39-м ходу. Это поражение стало для норвежца первым после трех побед на турнире.

Прагнанандха, несмотря на победу, с 8 очками занимает 14-е место из 16 в таблице. Карлсен на пятой позиции.

Отметим, что в онлайн-турнире Airthings Masters 16 шахматистов сыграют по круговой системе, а затем восемь лучших сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфиналов.