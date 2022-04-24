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Карлсена повергли дважды. Сборная Украины победила Норвегию в матче в поддержку украинцев, пострадавших от нападения россии

Чемпион Европы Шевченко набрал 3,5 из 4
Шахматы
13:15
Карлсена повергли дважды. Сборная Украины победила Норвегию в матче в поддержку украинцев, пострадавших от нападения россии
Магнус Карлсен и Василий Иванчук / Фото: Анастасия Карлович

В онлайн-формате прошел благотворительный матч между командами Украины и Норвегии, а полученные средства будут отправлены в фонд, который занимается поддержкой украинцев, который пострадали из-за вторжения россии.

В играх приняли участия и звезды обеих сборных – Василий Иванчук и Магнус Карлсен. Отметим, что оба сыграли с идентичными результатами – по две победы и два поражения.

Украина – Норвегия 10,5:5,5 (2:2; 3:1; 2,5:1,5; 3:1)

1 раунд: Иванчук – Карлсен 0:1; Шевченко – Тари 0,5:0,5; Кузубов – Кристиансен 1:0; Моисеенко – Гаг 0,5:0,5

2 раунд: Иванчук – Тари 1:0; Шевченко – Кристиан 1:0; Кузубов – Гаг 1:0; Моисеенко – Карлсен 0:1

3 раунд: Иванчук – Кристиансен 0:1; Шевченко - Гаг 1:0; Кузубов – Карлсен 1:0; Моисеенко – Тари 0,5:0,5

4 раунд: Иванчук – Гаг 1:0; Шевченко – Карлсен 1:0; Кузубов – Тари 0,5:0,5; Моисеенко – Кристиансен 0,5:0,5.

Напомним, что ранее американец Хикару Накамура собрал свыше 130 тысяч долларов на нужды украинцев на благотворительном стриме.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сборная Украины (шахматы) Магнус Карлсен Василий Иванчук

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