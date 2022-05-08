Каспаров: «FIDE контролюється ФСБ»

Гросмейстер вважає чинного і колишніх глав організації російськими агентами

Гаррі Каспаров

Один з найвеличніших шахістів в історії, 13-чемпіон світу Гаррі Каспаров під час візиту в Бухарест на турнір Superbet Chess Classic Romania 2022 розповів виданню prosport.ro про вплив російських спецслужб на Міжнародну шахову федерацію (FIDE).

«Секретних служб багато, але FIDE контролюється КДБ (ФСБ), так було і так є. Федерація контролюється росіянами через різних президентів – від Флоренсіо Кампоманеса (глава FIDE у 1982-1995 р.) до Аркадія Дворковича (чинний глава FIDE). Він під їхнім контролем. Чи намагалися мене завербувати? Може, й намагалися, але я цього не усвідомлював, бо маю дуже сильні принципи, і я завжди зберігав свою незалежність. У мене свої ідеали, і я ніколи не пожертвую свободою робити те, що вважаю за потрібне, заради вигоди, яку може запропонувати ця «корпорація».

Нагадаємо, на другий день повномасштабного вторгнення росії в Україну Каспаров закликав світ дати офіційному Києву зброю.



