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Непомнящий сдался после 8 часов борьбы. Карлсен выиграл самую длинную партию в истории битв за титул чемпиона мира

Это первая результативная партия за последние пять лет в очном противостоянии шахматистов
Шахматы
3 декабря 23:03
Непомнящий сдался после 8 часов борьбы. Карлсен выиграл самую длинную партию в истории битв за титул чемпиона мира
Магнус Карлсен и Ян Непомнящий / фото: twitter.com/FIDE_chess

В пятницу, 3 декабря, в Дубае состоялась шестая партия матча за звание чемпиона мира, в которой действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен пытается защитить титул от посяганий россиянина Яна Непомнящего.

После 7 часов 45 минут проведенных за доской, Непомнящий сдался, а Карлсен выиграл самую длинную партию в истории сражений за титул чемпиона мира (136 ходов). Стоит отметить, что этот матч также стал первым, в очном противостоянии, за последние пять лет, который завершился не вничью.

Счет после шести партий – 3.5:2.5, Магнус впереди.

Напомним, сборной Украины по шахматам за победу на чемпионате Европы выплатят премию по 12 тыс. грн.

 

 

Михаил Рыбак
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Магнус Карлсен Ян Непомнящий

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