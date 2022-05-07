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Піде в CAS, а міг би просто за «рускім воєнним корабльом». Карякін оскаржить дискваліфікацію за підтримку війни

Точніше, його відсторонили за «знеславлення гри в шахи»
Шахматы
17:14
Піде в CAS, а міг би просто за «рускім воєнним корабльом». Карякін оскаржить дискваліфікацію за підтримку війни
Сергій Карякін / Фото - chess.com

Російський гросмейстер Сергій Карякін, який народився в українському Сімферополі, дитинство провів на Донеччині і до 2009 року виступав за нашу збірну, вирішив оскаржити в CAS рішення про його дискваліфікацію.

У лютому представник, здавалося б, інтелектуального виду спорту, підтримав війну, що розв’язала росія, нагородивши у своїй заяві про «спєцапєрацию» і «гєнацид», який влаштував «кієвскій рєжим», а також висловив повну підтримку президенту рф владіміру путіну.

Після цього Міжнародна шахова федерація (FIDE) дискваліфікувала Карякіна на пів року. Окрім цього, його відсторонили від змагань Grand Chess Tour, пояснивши це тим, що «жоден з гравців не має права знеславлювати гру в шахи». В свою чергу, в Україні на Карякіна завели кримінальну справу за посягання на нашу територіальну цілісність.

Зрозуміло, що гросмейстер вирішив подати апеляцію. В FIDE її відхилили, а тому шахіст захотів піти з позовом до Спортивного арбітражного суду (CAS).

«Неприємно, але й ілюзій не було. Зараз подаватимемо апеляцію в CAS, є повна підстава для цього. На жаль, і там немає жодних гарантій, і шанси не дуже великі, але я звик, що і в житті, і в шахах треба боротися до кінця».

Хочеться відзначити, наскільки приємно від того, що Карякін сам розуміє нікчемність свого позову і не вірить в його успіх.

До речі, Еліна Світоліна нагадала, що спорт в росії є важливим важелем пропаганди.

Сергей Лукьяненко
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Піде в CAS, а міг би просто за «рускім воєнним корабльом». Карякін оскаржить дискваліфікацію за підтримку війни
Піде в CAS, а міг би просто за «рускім воєнним корабльом». Карякін оскаржить дискваліфікацію за підтримку війни
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