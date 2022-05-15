росіянам до кінця року дозволено виступати під прапором FIDE

Попереднє рішення закінчувалося у травні

Міжнародна шахова федерація (FIDE) дозволила росіянам та білорусам до кінця року виступати під прапором організації.

Представникам росії та білорусі спершу дозволили виступати під прапором FIDE до 31 травня 2022 року.

Після 31 грудня 2022 року, за відсутності інших запитів, гравців автоматично повернуть під прапори своїх федерацій.

Також у FIDE постановили, щоб усі гравці, які раніше були переведені для гри під прапором організації, відповідно до постанови, продовжать виступати під їх прапором, якщо не надійде запит на повернення під прапор росії/білорусі.

Нагадаємо, раніше легенда шахів Гаррі Каспаров заявив, що FIDE контролюється ФСБ.



