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«россия не могла не вмешаться». Бывший украинец Карякин, переметнувшийся в рф, поддержал действия путина

Зомбоящик в деле
Шахматы
16:55
«россия не могла не вмешаться». Бывший украинец Карякин, переметнувшийся в рф, поддержал действия путина
Фото: Twitter

Гроссмейстер Сергей Карякин в своем Twitter выступил с провокационным заявлением по поводу вторжения россии на территорию Украины:

Напомним, что Анна Музычук раскритиковала действия Карякина, а Гарри Каспаров призвал мировые власти к решительным действиям и помощи Украине в войне с Россией.

Олег Шумейко-младший
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Сергей Карякин

Комментарии 2

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27 февраля 2022г. 18:22
Недаремно носить таке прізвище.
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27 февраля 2022г. 18:06
Повинні бути ізольовані від колективного заходу.Запроданець.
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