Анна Музычук просит белорусов не воевать с Украиной: «Трагедия мирового масштаба»
«россия не могла не вмешаться». Бывший украинец Карякин, переметнувшийся в рф, поддержал действия путина
Зомбоящик в деле
16:55
Фото: Twitter
Гроссмейстер Сергей Карякин в своем Twitter выступил с провокационным заявлением по поводу вторжения россии на территорию Украины:
Всегда тяжело когда воюют братские народы… pic.twitter.com/b75ZCWIlI2— Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) February 25, 2022
Напомним, что Анна Музычук раскритиковала действия Карякина, а Гарри Каспаров призвал мировые власти к решительным действиям и помощи Украине в войне с Россией.