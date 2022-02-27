Российский спортсмен, несмотря на боязнь расстрела, выступил против кровавой диктатуры путина

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 19
Сейчас 0
Сегодня 15
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Окончен
17:00 Арсенал - Ливерпуль -:- Перенесен
17:00 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Окончен
19:30 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Айнтрахт - Бавария 0:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:05 Эмполи - Ювентус 2:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Мальорка - Валенсия 0:1 Окончен
19:30 Райо Вальекано - Реал 0:1 Окончен
22:00 Атлетико - Сельта 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Динамо - Ингулец -:- Перенесен
15:00 Олимпик - Заря -:- Запланирован
15:00 Минай - Десна -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - Шахтер -:- Перенесен
19:30 Александрия - ФК Львов -:- Перенесен
Хоккей (3 события из 15) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Сент-Луис Блюз - Баффало Сэйбрс 5:3 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нью-Джерси Дэвилз 8:5 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс 6:3 Окончен
Баскетбол (1 событие из 11) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - Кривбасс -:- Перенесен
нет важных матчей
Футбол (14 событий из 22) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Челси - Лестер : Перенесен
16:00 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Монако - Реймс 1:2 Окончен
18:05 Труа - Марсель 1:1 Окончен
21:45 Лион - Лилль 0:0 Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Окончен
18:30 Аугсбург - Боруссия Дортмунд 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:05 Специя - Рома 0:1 Окончен
21:50 Лацио - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Севилья - Бетис 2:1 Окончен
22:00 Барселона - Атлетик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ворскла - Верес -:- Перенесен
17:00 Черноморец - ФК Мариуполь : Перенесен
17:00 СК Днепр-1 - Десна : Перенесен
Хоккей (1 событие из 17) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:50 Аталанта - Сампдория -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Рух - Колос : Перенесен
Хоккей (2 события из 9) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
18:30 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
Сейчас в эфире
21:45
Столкновение. Фильм недели. Премьера
20:45
Бокс. Франция. Богдан Штонда - Милан Прат

Российский спортсмен, несмотря на боязнь расстрела, выступил против кровавой диктатуры путина

Галкин обратился к спортсменам, которые еще не прогнулись под систему
Шахматы
19:10
Российский спортсмен, несмотря на боязнь расстрела, выступил против кровавой диктатуры путина
Фото: chess-news.ru

Гроссмейстер Александр Галкин высказал свою точку зрения о нападении России на Украину:

Открытое обращение к людям спорта. К людям, а не животным, которые поддерживают пожирание себе подобных. К людям, а не опавшим листьям, что безмолвно гниют в грязи отечества.

На наших глазах творится кровавое, ужасное и безумное действо – правители одной более сильной страны, в военном плане, с разных сторон напали на более слабую в военном отношении страну. Напали, чтобы отнять жизни, отнять территории, отнять ценности, отнять веру в справедливость и, наконец, отнять родину. Используется авиация, танки, корабли, ракетные системы. Десятки тысяч чужих солдатских сапог сейчас топчут украинскую землю. Заходят в города и поселения. И творят там неизбежное в таких случаях зло...

Об этом больно думать. Об этом невообразимо трудно писать. Но это так.

К сожалению, в моей стране у «любителей повоевать и наказать более слабого» очень большая поддержка. Отобрать, избить, посадить в тюрьму, убить. Пусть никого сейчас не вводит в заблуждение посты спортсменов в разных соцсетях «о сожалении о случившемся, «о том, что они не поддерживают такие действия властей их страны» и проч. И особенно вас не должны обмануть многочисленные лайки к подобным постам. Лайки «миротворцев», которые долгое время молчаливо поддерживали эту власть. А некоторые и открыто публично благодарили эту власть. И даже агитировали за эту власть на выборах!

Играя в сборной страны, они, нарядные, приходили получать правительственные награды и премии. Им было приятно купаться во властной опеке. А теперь они, естественно, не хотят здесь в России нести все экономические и социально-политические тяжести, естественным следствием которых стали действия их любимых политиков. Они, возможно, захотят жить вне России или выезжать за ее пределы. И поэтому заранее дистанцируются от крови на руках их бывших кумиров.

Я сейчас говорю не только о шахматистах. Я говорю о всей системе спорта в стране. Подавляющее число спортсменов высокого уровня «служат» в разных силовых системах. Это и армия, это и полиция, это и Росгвардия, это и таможня и проч. При этом, спорт у них «вне политики». Вне военных конфликтов. А вот когда они получают звездочки на очередные погоны и деньги от государства за службу, которой по существу не несут, то тут они военные. Эти, безусловно легендарные спортсмены, являются и безусловными лицемерами-приспособленцами. Каждые выборы мы видим их агитацию за эту власть. При этом многие из них даже не живут в России.

Двуличие и вранье. Кругом вранье. Неприкрытое и наглое. Снизу и доверху. Все отравлено этим враньем. Даже отдельные факты не буду отмечать. Вот просто невыносимо много государственного вранья. А мы должны воспитывать наших детей. Вот в этой мерзкой обстановки лжи и бесчестья.

Жизнь. Жизнь перестала быть ценностью. Личность перестала быть мерилом человека. Образование перестало быть прерогативой развития в стране. Сила, деньги, родственные связи. И ненависть. Ненависть каждого к каждому. Желание унизить слабого. Уничтожить его.

Один мой прадед ушел на войну бороться с фашистами. Бок о бок с украинцами и представителями других народностей Советского Союза. Погиб в бою.

Второй мой прадед еще до войны по ложному обвинению был арестован и расстрелян. Позднее реабилитирован. Но кто вернет детям отца, а жене мужа….

Наступил такой трудный момент, когда мы внутри своей страны можем быть в любой момент арестованы и отправлены в тюрьму по любому, даже самому абсурдному обвинению. И это надо отчетливо и честно понимать, и принимать. Когда я пишу эти строки, я понимаю, что ничто и никто мне реально не поможет, если ко мне приедет воронок товарища майора. Я очень этого не хочу. Я являюсь добропорядочным гражданином и не нарушаю закон.

Однако это не является гарантией моей жизни и свободы в этой стране. Таким образом, в любой момент я, как мой второй прадед, могу быть подвергнут репрессиям со стороны государства. За то, что не могу молчать в такой ситуации. За то, что не могу называть черное белым. За то, что не могу принять эту несправедливость моей страны по отношению к украинскому народу. Не могу принять кровь, смерти, разрушения.

Считаю необходим для каждого здравомыслящего человека, который еще не до конца потерял общечеловеческий облик в обстановке безмерной лжи в этой стране, выпрямить спину, встать и подать голос во имя справедливости и любви к человечеству. Заявить свое ТВЕРДОЕ НЕТ творимой кровавой бойне на украинской земле. Заявить свое ТВЕРДОЕ НЕТ захватническим планам политических маньяков-мародеров.

Я не буду никого просить рисковать и подписываться под этим открытым обращением. Выбор всегда остается за вами.

Ранее Даниил Дубов признал вину каждого россиянина в текущих действиях, а Гарри Каспаров призвал мировые власти к решительным действиям и помощи Украине в войне с россией.

Источник: chess-news.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Шахматы

Российский спортсмен, несмотря на боязнь расстрела, выступил против кровавой диктатуры путина
Российский спортсмен, несмотря на боязнь расстрела, выступил против кровавой диктатуры путина
19:10
«россия не могла не вмешаться». Бывший украинец Карякин, переметнувшийся в рф, поддержал действия путина
«россия не могла не вмешаться». Бывший украинец Карякин, переметнувшийся в рф, поддержал действия путина
16:55
Анна Музычук просит белорусов не воевать с Украиной: «Трагедия мирового масштаба»
Анна Музычук просит белорусов не воевать с Украиной: «Трагедия мирового масштаба»
16:33
«Весь остальной мир просто на это смотрит». Топовый российский шахматист признал вину каждого гражданина рф в войне с Украиной
«Весь остальной мир просто на это смотрит». Топовый российский шахматист признал вину каждого гражданина рф в войне с Украиной
14:23
«Поддержите оружием, разведдаными». Каспаров призвал мир помочь Украине и свергнуть путинский режим
«Поддержите оружием, разведдаными». Каспаров призвал мир помочь Украине и свергнуть путинский режим
25 февраля 07:43
Карлсен проиграл 16-летнему индусу с трудно выговариваемой фамилией
Карлсен проиграл 16-летнему индусу с трудно выговариваемой фамилией
21 февраля 18:32
Мария Музычук отобралась на Турнир претенденток-2022
Мария Музычук отобралась на Турнир претенденток-2022
03 января 12:37
Букса и Анна Музычук вошли в десятку лучших на чемпионате мира по блицу
Букса и Анна Музычук вошли в десятку лучших на чемпионате мира по блицу
30 декабря 2021г. 21:55
Юный украинец стал победителем Суперфинала Гран-при, обыграв рекордсмена
Юный украинец стал победителем Суперфинала Гран-при, обыграв рекордсмена
24 декабря 2021г. 14:20
Все новости

Популярные новости

Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
3
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
8
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
11
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Послесловие Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Футбол Лига 1 (Франция)
20 февраля 19:24
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
13
Все новости