Российский спортсмен, несмотря на боязнь расстрела, выступил против кровавой диктатуры путина

Фото: chess-news.ru

Гроссмейстер Александр Галкин высказал свою точку зрения о нападении России на Украину:



На наших глазах творится кровавое, ужасное и безумное действо – правители одной более сильной страны, в военном плане, с разных сторон напали на более слабую в военном отношении страну. Напали, чтобы отнять жизни, отнять территории, отнять ценности, отнять веру в справедливость и, наконец, отнять родину. Используется авиация, танки, корабли, ракетные системы. Десятки тысяч чужих солдатских сапог сейчас топчут украинскую землю. Заходят в города и поселения. И творят там неизбежное в таких случаях зло...

Об этом больно думать. Об этом невообразимо трудно писать. Но это так.

К сожалению, в моей стране у «любителей повоевать и наказать более слабого» очень большая поддержка. Отобрать, избить, посадить в тюрьму, убить. Пусть никого сейчас не вводит в заблуждение посты спортсменов в разных соцсетях «о сожалении о случившемся, «о том, что они не поддерживают такие действия властей их страны» и проч. И особенно вас не должны обмануть многочисленные лайки к подобным постам. Лайки «миротворцев», которые долгое время молчаливо поддерживали эту власть. А некоторые и открыто публично благодарили эту власть. И даже агитировали за эту власть на выборах!

Играя в сборной страны, они, нарядные, приходили получать правительственные награды и премии. Им было приятно купаться во властной опеке. А теперь они, естественно, не хотят здесь в России нести все экономические и социально-политические тяжести, естественным следствием которых стали действия их любимых политиков. Они, возможно, захотят жить вне России или выезжать за ее пределы. И поэтому заранее дистанцируются от крови на руках их бывших кумиров.

Я сейчас говорю не только о шахматистах. Я говорю о всей системе спорта в стране. Подавляющее число спортсменов высокого уровня «служат» в разных силовых системах. Это и армия, это и полиция, это и Росгвардия, это и таможня и проч. При этом, спорт у них «вне политики». Вне военных конфликтов. А вот когда они получают звездочки на очередные погоны и деньги от государства за службу, которой по существу не несут, то тут они военные. Эти, безусловно легендарные спортсмены, являются и безусловными лицемерами-приспособленцами. Каждые выборы мы видим их агитацию за эту власть. При этом многие из них даже не живут в России.

Двуличие и вранье. Кругом вранье. Неприкрытое и наглое. Снизу и доверху. Все отравлено этим враньем. Даже отдельные факты не буду отмечать. Вот просто невыносимо много государственного вранья. А мы должны воспитывать наших детей. Вот в этой мерзкой обстановки лжи и бесчестья.

Жизнь. Жизнь перестала быть ценностью. Личность перестала быть мерилом человека. Образование перестало быть прерогативой развития в стране. Сила, деньги, родственные связи. И ненависть. Ненависть каждого к каждому. Желание унизить слабого. Уничтожить его.

Один мой прадед ушел на войну бороться с фашистами. Бок о бок с украинцами и представителями других народностей Советского Союза. Погиб в бою.

Второй мой прадед еще до войны по ложному обвинению был арестован и расстрелян. Позднее реабилитирован. Но кто вернет детям отца, а жене мужа….

Наступил такой трудный момент, когда мы внутри своей страны можем быть в любой момент арестованы и отправлены в тюрьму по любому, даже самому абсурдному обвинению. И это надо отчетливо и честно понимать, и принимать. Когда я пишу эти строки, я понимаю, что ничто и никто мне реально не поможет, если ко мне приедет воронок товарища майора. Я очень этого не хочу. Я являюсь добропорядочным гражданином и не нарушаю закон.

Однако это не является гарантией моей жизни и свободы в этой стране. Таким образом, в любой момент я, как мой второй прадед, могу быть подвергнут репрессиям со стороны государства. За то, что не могу молчать в такой ситуации. За то, что не могу называть черное белым. За то, что не могу принять эту несправедливость моей страны по отношению к украинскому народу. Не могу принять кровь, смерти, разрушения.

Считаю необходим для каждого здравомыслящего человека, который еще не до конца потерял общечеловеческий облик в обстановке безмерной лжи в этой стране, выпрямить спину, встать и подать голос во имя справедливости и любви к человечеству. Заявить свое ТВЕРДОЕ НЕТ творимой кровавой бойне на украинской земле. Заявить свое ТВЕРДОЕ НЕТ захватническим планам политических маньяков-мародеров.

Я не буду никого просить рисковать и подписываться под этим открытым обращением. Выбор всегда остается за вами.