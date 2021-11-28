Коробов прибавил к золоту Всемирных интеллектуальных игр серебро в блице
Сборной Украины по шахматам за победу на чемпионате Европы выплатят премию по 12 тыс. грн
Один из представителей нашей команды уже знает, на что потратит деньги
28 ноября 20:54
Антон Коробов
По словам украинского шахматиста Антона Коробова в интервью YouTube-каналу my ua за победу на командном чемпионате мира по шахматам им выплатят премии по 12 тысяч гривен.
«Став чемпионами Европы мы имеем право на премию 12 тысяч гривен. Я могу пообещать, что потрачу деньги на помощь бездомным, поскольку сам почти оказался в этой роли».
Напомним, ранее мужская сборная Украины обошла на чемпионате Европы Францию и Польшу.
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