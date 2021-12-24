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Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
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Юный украинец стал победителем Суперфинала Гран-при, обыграв рекордсмена

Самуненков в рапиде обыграл самого молодого гроссмейстера в истории
Шахматы
14:20
Юный украинец стал победителем Суперфинала Гран-при, обыграв рекордсмена
Фото: Ukrainian Chess Federation

12-летний Игорь Самуненков занял первое место Суперфинала Гран-при FIDE.

Киевлянин имел столько же очков, что и Абхиманью Мишра, но по дополнительным показателям занял первое место.

Отметим, что украинец нанес поражение самому молодому гроссмейстеру в истории – 1,5 : 0,5. И это несмотря на то, что у американца выше рейтинг почти на 150 пунктов.

Напомним, что Магнус Карлсен в Дубае защитил шахматную корону.

Олег Шумейко-младший
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