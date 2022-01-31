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Анцыбор: «На пути в Олимпийскую деревню не встретили ни одной машины, ни одного человека – странное явление»

Лыжница в предвкушении от главных стартов четырехлетия
Olympics Пекин-2022
14:59
Анцыбор: «На пути в Олимпийскую деревню не встретили ни одной машины, ни одного человека – странное явление»
Фото: НОК Украины

Лыжница Марина Анцыбор рассказала о первых впечатлениях после прибытия в Пекин на Олимпийские игры-2022, которые станут для нее четвертыми в карьере:

Когда ехали из аэропорта в Олимпийскую деревню в Чжанцзякоу, то обратили внимание, что на пути мы не встретили ни одной машины, ни одного человека. Необычное было явление. В деревне все хорошо, достаточно быстро заселились. Номера просторные, тут даже тренироваться можно (смеется). Надеюсь, что уже сегодня у нас будет тренировка, ведь из-за долгого путешествия уже два дня без нее.

Все соскучились по соревнованиям, поэтому ожидаем старт Зимних Олимпийских игр-2022.

Напомним, что в Пекине зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом лиц, связанных с Олимпиадой.

Источник: noc-ukr.org Олег Шумейко-младший
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Марина Анцыбор

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