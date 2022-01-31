В Пекине антирекорд по заболеваемости коронавирусом у связанных с Олимпиадой-2022 лиц
Анцыбор: «На пути в Олимпийскую деревню не встретили ни одной машины, ни одного человека – странное явление»
Лыжница в предвкушении от главных стартов четырехлетия
14:59
Фото: НОК Украины
Лыжница Марина Анцыбор рассказала о первых впечатлениях после прибытия в Пекин на Олимпийские игры-2022, которые станут для нее четвертыми в карьере:
Когда ехали из аэропорта в Олимпийскую деревню в Чжанцзякоу, то обратили внимание, что на пути мы не встретили ни одной машины, ни одного человека. Необычное было явление. В деревне все хорошо, достаточно быстро заселились. Номера просторные, тут даже тренироваться можно (смеется). Надеюсь, что уже сегодня у нас будет тренировка, ведь из-за долгого путешествия уже два дня без нее.
Все соскучились по соревнованиям, поэтому ожидаем старт Зимних Олимпийских игр-2022.
Напомним, что в Пекине зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом лиц, связанных с Олимпиадой.
Комментарии 0