Австрийский суд приговорил к 5 месяцам условно эстонского лыжника

Веерпала и его отец обвинены в допинговых махинациях





Андреас Веерпала

Суд австрийского Инсбрука приговорил эстонского лыжника Андреаса Веерпалу к лишению свободы сроком на пять месяцев условно с трехлетним испытательным сроком, а также оштрафовал на 480 евро, сообщает ERR.



27-летнего гонщика наказали за участие в преступной организации, принесшей ущерб спонсорам в размере 12 тыс. евро.

Веерпала является сыном двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Андруса Веерпалы, которого в апреле Спортивный арбитражный суд признал причастным к организации допинг-схемы.

Андреаса Веерпалу задержали с эстонским лыжником Карелом Таммъярвой в ходе расследования деятельности доктора Марка Шмидта на чемпионате мира-2019 в австрийском Зеефельде.

Напомним, ранее к пяти месяцам приговорили двух австрийских лыжников.



