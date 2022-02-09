Белорусская лыжница вместе с семьей убежала из страны из-за страха преследования

Ранее Долидович поддержала белорусскую оппозицию

Дарья Долидович

17-летняя белорусская лыжница Дарья Долидович вместе со своей семьей покинула Беларусь из-за боязни преследования со стороны властей, сообщает Reuters.



Лыжница вместе с семьей выехала в Польшу, где она хочет продолжить учебу в школе и тренировки.

По словам отца и тренера лыжницы Сергея Долидовича, в Беларуси его дочь лишили права участвовать в турнирах, лишив любой возможности продолжить спортивную карьеру.

«Нас могут обвинить в участии в демонстрациях и скандировании лозунгов, а потом просто посадить в тюрьму. Три месяца назад я даже в страшном сне не мог представить, что в конечном итоге покину свою страну».

Отметим, что Долидович ранее убрали из состава сборной Беларуси из-за поддержки оппозиции.