«Ворскла» вновь отдала форварда в аренду в Беларусь
Белорусская лыжница вместе с семьей убежала из страны из-за страха преследования
Ранее Долидович поддержала белорусскую оппозицию
13:58
Дарья Долидович
17-летняя белорусская лыжница Дарья Долидович вместе со своей семьей покинула Беларусь из-за боязни преследования со стороны властей, сообщает Reuters.
Лыжница вместе с семьей выехала в Польшу, где она хочет продолжить учебу в школе и тренировки.
По словам отца и тренера лыжницы Сергея Долидовича, в Беларуси его дочь лишили права участвовать в турнирах, лишив любой возможности продолжить спортивную карьеру.
«Нас могут обвинить в участии в демонстрациях и скандировании лозунгов, а потом просто посадить в тюрьму.
Три месяца назад я даже в страшном сне не мог представить, что в конечном итоге покину свою страну».
Отметим, что Долидович ранее убрали из состава сборной Беларуси из-за поддержки оппозиции.
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