Белорусских лыжниц Андриюк и Долидович отстранили от соревнований из-за поддержки оппозиции у себя на родине

В FIS идентификационные коды спортсменок значатся как «неактивные»

Дарья Долидович / Фото - Facebook

«Они [спортивные чиновники] дословно обвинили меня в том, что я сторонница оппозиции».

Белорусские лыжницызаявили в интервью агентству, что власти Беларуси обвинили их в поддержке оппозиции и отстранили от участия в соревнованиях.В ноябре 2021 года президент Белорусской федерации лыжных гонокраспорядился отстранить Андриюк и Долидович от участия в международных соревнованиях и национальных сборах, сообщили спортсменки. А через месяц Белорусский лыжный союз отозвал их лицензии, необходимые для участия в соревнованиях, которые проводит Международная федерация лыжного спорта (FIS).В FIS подтвердили, что индивидуальные идентификационные коды спортсменок значатся в их базах как «неактивные».По словам Андриюк, это решение вынудило ее пропустить квалификационные соревнования, которые могли позволить ей принять участие в Олимпиаде в Пекине.Причиной отстранения Долидович, по ее словам, стали политические взгляды ее отца и тренера, который семь раз принимал участие в Олимпийских играх и участвовал в протестах против. Спортсменка утверждает, что сама она не сделала ничего, что могло бы стоить ей дисквалификации.