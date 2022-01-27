Бразильская лыжница по дороге в аэропорт попала в ДТП и пропустит ОИ-2022 в Пекине

У девушки множественные переломы

Бруна Моура / Фото: Arquivo pessoal

В Италии 27-летняя бразильская лыжница Бруна Моура перед вылетом в Пекин попала в дорожно-транспортное происшествие и не сможет участвовать на Олимпийских играх в Пекине, сообщает Globo.



«Я сидела на заднем сиденье, будучи пристегнутой ремнем безопасности. Врачи сказали, что это меня и спасло. В этот раз я не поеду на зимние Олимпийские игры, но я осталась жива».

По информации источников, водитель автомобиля, где находилась спортсменка, совершил опасный обгон и врезался в грузовик. У Моуры диагностировали переломы стопы, руки, трех ребер и левого плеча. Водитель погиб на месте.

Моуру на вертолете доставили в больницу Италии.

Как сообщалось, Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и амуниции.