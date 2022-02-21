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Финский лыжник на Олимпиаде-2022 отморозил половой орган
В неловкой ситуации Линдхольму помогла немецкая команда
13:18
Фото: LEHTIKUVA
Финский лыжник Реми Линдхольм рассказал о проблеме, с которой столкнулся после масс-старта
на Олимпийских играх-2022 в Пекине:
Погода была немного ветреной. Вы, наверное, можете догадаться, что было во льду, когда я пересек финишную черту. Довольно мучительная боль.
В неприятно ситуации на помощь финну пришла немецкая команда, дав Линдхольму грелку:
Я положил ее себе в трусы. Через некоторое время это помогло.
Напомним, что победу в гонке завоевал представитель ОКР Александр Большунов.