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Финский лыжник на Олимпиаде-2022 отморозил половой орган

В неловкой ситуации Линдхольму помогла немецкая команда
Olympics Пекин-2022
13:18
Финский лыжник на Олимпиаде-2022 отморозил половой орган
Фото: LEHTIKUVA

Финский лыжник Реми Линдхольм рассказал о проблеме, с которой столкнулся после масс-старта на Олимпийских играх-2022 в Пекине:

Погода была немного ветреной. Вы, наверное, можете догадаться, что было во льду, когда я пересек финишную черту. Довольно мучительная боль.

В неприятно ситуации на помощь финну пришла немецкая команда, дав Линдхольму грелку:

Я положил ее себе в трусы. Через некоторое время это помогло.

Напомним, что победу в гонке завоевал представитель ОКР Александр Большунов.

Источник: sport-express.ru Олег Шумейко-младший
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