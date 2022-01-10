КХЛ из-за коронавируса намерена прервать сезон
Из-за COVID-19 отменен последний перед Олимпиадой-2022 этап Кубка мира
FIS не хочет рисковать здоровьем спортсменов
10 января 16:48
Фото: FIS
Международная федерация лыжных видов спорта на своем официальном сайте сообщила, что седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам в Плинце, Словения, который станет последним перед Олимпийским играми-2022, не состоится.
FIS заявила, что причиной такого решения стала напряженная ситуация с распространением COVID-19. Организаторы пошли на радикальные меры, так как не могут обеспечит 100%-ую безопасность спортсменов.
Отметим, что ранее был отменен этап во Франции.
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