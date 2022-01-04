Из-за коронавируса отменен этап Кубка мира в Ле Руссе

Во французском регионе, где должен был пройти этап, всплеск коронавируса

Фото: Ski-nordique.net

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 был отменен запланированный на 14-16 января этап Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Руссе. Об этом сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS).



Решение совместно приняли Федерация лыжного спорта Франции и местные власти из-за быстро распространяющегося нового штамма COVID-19 «омикрон».

До старта Олимпийских игр в Пекине запланирован лишь один этап Кубка мира – в словенской Планице с 22 по 23 января.