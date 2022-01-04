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Из-за коронавируса отменен этап Кубка мира в Ле Руссе
Во французском регионе, где должен был пройти этап, всплеск коронавируса
23:08
Фото: Ski-nordique.net
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 был отменен запланированный на 14-16 января этап Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Руссе. Об этом сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS).
Решение совместно приняли Федерация лыжного спорта Франции и местные власти из-за быстро распространяющегося нового штамма COVID-19 «омикрон».
До старта Олимпийских игр в Пекине запланирован лишь один этап Кубка мира – в словенской Планице с 22 по 23 января.
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