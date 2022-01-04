Из-за коронавируса отменен этап Кубка мира в Ле Руссе

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 22
Развернуть Свернуть
Хоккей (7 событий из 8) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
20:00 Регле - Фрелунда 5:3 Окончен
21:30 Ред Булл Мюнхен - Таппара -:- Перенесен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Краматорск - СК Сокол 1:3 Окончен
19:00 Мариуполь - Белый Барс 4:3 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерс 4:1 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:30 Оттава Сенаторс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс 124:121 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс 133:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис 104:118 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз 104:115 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 103:89 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 115:108 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 136:131 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 104:122 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (11 событий из 21) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альтаир - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 10) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
13:30 Болонья - Интер -:- Запланирован
15:30 Специя - Верона -:- Запланирован
15:30 Лацио - Эмполи -:- Запланирован
17:30 Аталанта - Торино -:- Запланирован
19:30 Милан - Рома -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Наполи -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - СК Сокол -:- Запланирован
19:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:30 Питтсбург Пингвинс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс -:- Запланирован

Из-за коронавируса отменен этап Кубка мира в Ле Руссе

Во французском регионе, где должен был пройти этап, всплеск коронавируса
Лыжные гонки
23:08
Из-за коронавируса отменен этап Кубка мира в Ле Руссе
Фото: Ski-nordique.net

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 был отменен запланированный на 14-16 января этап Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Руссе. Об этом сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Решение совместно приняли Федерация лыжного спорта Франции и местные власти из-за быстро распространяющегося нового штамма COVID-19 «омикрон».

До старта Олимпийских игр в Пекине запланирован лишь один этап Кубка мира – в словенской Планице с 22 по 23 января.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

FIS коронавирус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Евролига решила не приостанавливать сезон
Евролига решила не приостанавливать сезон
Баскетбол Еврокубки
07:28
Почеттино: «Мы уже в течение двух лет живем с этим вирусом и не знаем, как все происходит, как он передается»
Почеттино: «Мы уже в течение двух лет живем с этим вирусом и не знаем, как все происходит, как он передается»
Футбол Лига 1 (Франция)
02 января 22:07
3 января могут приостановить сезон Евролиги
3 января могут приостановить сезон Евролиги
Баскетбол Еврокубки
02 января 19:37
Он тоже человек! Месси сдал положительный тест на коронавирус
Он тоже человек! Месси сдал положительный тест на коронавирус
Футбол Лига 1 (Франция)
02 января 15:57
Ла Лига отказала «Барселоне» в переносе матча с «Мальоркой»
Ла Лига отказала «Барселоне» в переносе матча с «Мальоркой»
Футбол Примерa (Испания)
02 января 09:10
Саутгейт – о коронавирусе: «Я не вижу другого выхода из ситуации кроме вакцинации»
Саутгейт – о коронавирусе: «Я не вижу другого выхода из ситуации кроме вакцинации»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
01 января 14:39

Новости: Лыжные гонки

Из-за коронавируса отменен этап Кубка мира в Ле Руссе
Из-за коронавируса отменен этап Кубка мира в Ле Руссе
23:08
Клэбо во второй раз в карьере стал победителем общего зачета «Тур де Ски»
Клэбо во второй раз в карьере стал победителем общего зачета «Тур де Ски»
20:03
Известно расписание Tour de Ski-2022
Известно расписание Tour de Ski-2022
20 декабря 2021г. 22:07
Австрийский суд приговорил к 5 месяцам условно эстонского лыжника
Австрийский суд приговорил к 5 месяцам условно эстонского лыжника
19 октября 2021г. 14:10
FIS опубликовала предварительный календарь Кубка Мира
FIS опубликовала предварительный календарь Кубка Мира
24 мая 2021г. 16:05
Норвежский лыжник: «Русские называли меня астматиком и педофилом»
Норвежский лыжник: «Русские называли меня астматиком и педофилом»
26 апреля 2021г. 15:46
Австрийских лыжников приговорили к пяти месяцам тюрьмы за допинг
Австрийских лыжников приговорили к пяти месяцам тюрьмы за допинг
13 апреля 2021г. 21:58
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Все новости