Определился состав сборной Украины на Олимпийские игры в Пекине

На главный зимний турнир отправятся шесть лыжников

Алексей Красовский / фото - sport-express.ua

Стал известен состав сборной Украины по лыжным гонкам, который отправится на Олимпийские игры в Пекине.



Сборная Украины, в составе 6 лыжников, будет представлена ​​в 11 дисциплинах из 12.

Мужчины:

Алексей Красовский

Руслан Перехода

Женщины:

Марина Анцибор

Виктория Олех

Юлия Кроль

Валентина Каминская

Отметим, что для Олех и Кроль эти олимпийские игры будут дебютными в карьере.

Единственной дисциплиной, где не выступит сборная Украины, станет мужская эстафета.

Отметим, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее стал известен состав мужской сборной Украины по биатлону на Олимпийские игры-2022.