МОК готов пересмотреть правила допуска спортсменов на Игры в Пекин-2022
Определился состав сборной Украины на Олимпийские игры в Пекине
На главный зимний турнир отправятся шесть лыжников
18 января 18:45
Алексей Красовский / фото - sport-express.ua
Стал известен состав сборной Украины по лыжным гонкам, который отправится на Олимпийские игры в Пекине.
Сборная Украины, в составе 6 лыжников, будет представлена в 11 дисциплинах из 12.
Мужчины:
Алексей Красовский
Руслан Перехода
Женщины:
Марина Анцибор
Виктория Олех
Юлия Кроль
Валентина Каминская
Отметим, что для Олех и Кроль эти олимпийские игры будут дебютными в карьере.
Единственной дисциплиной, где не выступит сборная Украины, станет мужская эстафета.
Отметим, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее стал известен состав мужской сборной Украины по биатлону на Олимпийские игры-2022.
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