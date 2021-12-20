Известно расписание Tour de Ski-2022
С 28 декабря по 4 января в Швейцарии, Германии и Италии пройдёт популярная многодневная лыжная гонка Tour de Ski. Представляем календарь соревнований.
Ленцерхайде (Швейцария)
28 декабря. Спринтерские гонки, свободный стиль.
29 декабря. Индивидуальная гонка, женщины, 10 км, классический стиль / Индивидуальная гонка, мужчины, 15 км, классический стиль.
Оберстдорф (Германия)
31 декабря. Масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль / Масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль.
1 января. Спринтерские гонки, классический стиль.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
3 января. Масс-старт, женщины, 10 км, классический стиль / Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.
4 января. Масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль / Масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль.
Отметим, что последний Tour de Ski выигрывали россиянин Александр Большунов у мужчин и американка Джессика Диггинс у женщин.
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